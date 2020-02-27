СМИ: ФИФА потребовала от Испании запретить переходы игроков вне трансферного окна

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Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с требованием об отмене возможности переходов футболистов вне трансферного периода.
СМИ: ФИФА потребовала от Испании запретить переходы игроков вне трансферного окна
  • Reuters

Как сообщает Marca, ФИФА требует прекратить подобную практику уже в текущем сезоне.

Отмечается, что Испании клубы могут подписывать новичков из других испанских клубов и свободных агентов вне трансферного окна, если будет доказано, что футболист выбыл на долгий срок из-за травмы.

Данный вопрос вновь был поднят после того, как «Барселона», надолго потерявшая из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса, подписала нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта спустя 20 дней после закрытия трансферного окна, что вызвало резонанс в Испании.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Леганеса» раскритиковал «Барселону» за трансфер Брэйтуэйта.

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