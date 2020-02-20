Гендиректор «Леганеса» раскритиковал «Барселону» за трансфер Брэйтуэйта

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Генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега заявил, что его клуб понёс практически непоправимый ущерб, потеряв форварда Мартина Брэйтуэйта и не имея возможности приобрести ему замену.
Гендиректор «Леганеса» раскритиковал «Барселону» за трансфер Брэйтуэйта
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Нам нанесли практически непоправимый ущерб. Мы не собирались вести переговоры, ссылаясь на пункт об отступных, и не можем принять нынешнее положение дел, когда один клуб, чей футболист выбыл на длительный срок из-за травмы, может в одностороннем порядке осуществить трансфер, решив проблему за счёт другого клуба. Мы бы поняли, если бы данная норма применялась в случае взаимного согласия. Но нынешняя ситуация противоречит принципу равенства между клубами», — цитирует Ортегу AS.

Также гендиректор клуба добавил, что не имеет претензий лично к футболисту. «Барселона» активировала пункт об отступных в контракте 28-летнего Брэйтуэйта с «Леганесом» и приобрела нападающего.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о трансфере футболиста «Леганеса» Брэйтуэйта.

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