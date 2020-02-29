Надаль: надеюсь, страх и психоз из-за коронавируса прекратятся

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал возможную отмену Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса.

«Я надеюсь, что всё под контролем, лекарство найдено, а неопределённость, страх и психоз прекратятся. Это очень важно — не только лишь для проведения Олимпийских игр, но и для всего человечества. Олимпиада — одно из самых особенных мероприятий в мире. Принять в ней участие — это уникальный опыт. Уверяю, что это самый сложный турнир, поскольку за всю карьеру есть всего два или три шанса, чтобы выиграть его», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что теннисист Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал турнира ATP в Акапулько.