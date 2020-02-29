Сироткин примет участие в предсезонных тестах «Формулы-2»

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Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Сергей Сироткин примет участие в предсезонных тестовых заездах «Формулы-2».
Сироткин примет участие в предсезонных тестах «Формулы-2»
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба французской команды ART Grand Prix, он заменит датчанина Кристиана Лундгора.

Предсезонные тесты «Формулы-2» пройдут на автодроме в Бахрейне с 1 по 3 марта.

Сергей Сироткин выступал за ART Grand Prix в 2016 и 2017 годах, дважды став бронзовым призёром «Формулы-2».

Ранее сообщалось, что Даниил Квят поделился впечатлениями от первой предсезонной серии тестов «Формулы-1» в Барселоне.

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