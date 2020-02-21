Квят: впечатления от машины таковы, будто мы прибавили

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Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят поделился впечатлениями от первой предсезонной серии тестов в Барселоне.
Квят: впечатления от машины таковы, будто мы прибавили
  • Reuters

«Сегодня поработал только полдня, но это было продуктивно, мы выжали всё, что могли. Провели много высококачественных тестов и попытались покрыть как можно большую дистанцию», — приводит слова Квята пресс-служба Alpha Tauri.

Он отметил, что теперь команде предстоит всё проанализировать и подготовиться к следующей неделе тестов.

«Первые впечатления от машины таковы, будто мы прибавили по сравнению с минувшим сезоном. Сложно сказать, насколько, но мы всё ещё пытаемся раскрыть потенциал болида. Это касается и длинных серий, и коротких», — добавил российский гонщик.

Вторая серия предсезонных тестов пройдёт с 26 по 28 февраля.

Сезон «Формулы-1» 2020 года традиционно стартует в Австралии. Первая гонка пройдёт в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» 15 марта.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо намекнул, что не слишком заинтересован в возвращении в «Формулу 1».

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