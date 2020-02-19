Алонсо: в «Формуле-1» для меня осталось не так уж много вызовов

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо намекнул, что не слишком заинтересован в возвращении в «Королевские автогонки».

«В «Формуле-1» для меня осталось не так уж много вызовов, я уже добился всего. Потому я вернусь лишь в том случае, если это будет приносить мне удовольствие, а не ради каких-то достижений», — написал Алонсо в сториз в Instagram.

38-летний испанец побеждал в чемпионатах 2005 и 2006 годов. В 2018 году Алонсо ушёл из «Формулы-1» и начал выступать в других видах автогонок.

Ранее сообщалось, что Месси и Хэмилтон выиграли премию Laureus в номинации «Спортсмен года».