Алонсо: в «Формуле-1» для меня осталось не так уж много вызовов

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Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо намекнул, что не слишком заинтересован в возвращении в «Королевские автогонки».
Алонсо: в «Формуле-1» для меня осталось не так уж много вызовов
  • Reuters

«В «Формуле-1» для меня осталось не так уж много вызовов, я уже добился всего. Потому я вернусь лишь в том случае, если это будет приносить мне удовольствие, а не ради каких-то достижений», — написал Алонсо в сториз в Instagram.

38-летний испанец побеждал в чемпионатах 2005 и 2006 годов. В 2018 году Алонсо ушёл из «Формулы-1» и начал выступать в других видах автогонок.

Ранее сообщалось, что Месси и Хэмилтон выиграли премию Laureus в номинации «Спортсмен года».

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