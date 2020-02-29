Дзюба не вошёл в заявку «Зенита» на матч РПЛ с «Локомотивом»

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» назвали составы команд на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В заявку «Зенита» вошли Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси и Малком.

В запасе остались Михаил Кержаков, Александр Васютин, Йордан Осорио, Данила Прохин, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун, Даниил Шамкин.

Артём Дзюба, не попавший в заявку на матч, получил повреждение в заключительном матче «Зенита» на тренировочном сборе.

За «Локомотив» сыграют Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия, Станислав Магкеев, Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Жоау Мариу, Алексей Миранчук и Антонио Эдер.

В резерве остались Антон Коченков, Никита Медведев, Мурило, Брайан Идову, Дмитрий Живоглядов, Александр Коломейцев, Даниил Куликов, Максим Мухин, Дмитрий Рыбчинский, Роман Тугарев, Тимур Сулейманов и Рифат Жемалетдинов.

Матч состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом» из-за болезни.