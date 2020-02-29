Новиков прокомментировал отсутствие Комличенко в стартовом составе «Динамо» на матч со «Спартаком»
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«Динамо» — «Спартак» для нас — большой матч, в котором очень хочется выиграть. Видел по глазам ребят, что они готовы и рвутся в бой. Отсутствие Комличенко в составе? Оно связано с сильными и слабыми сторонами футболистов «Спартака», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».
Комличенко перешёл в состав «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав».
Ранее Яровинский объяснил, почему «Рубин» не подписал контракт с Комличенко.