Новиков прокомментировал отсутствие Комличенко в стартовом составе «Динамо» на матч со «Спартаком»

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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, почему в стартовом составе на матч 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» отсутствует новичок команды Николай Комличенко.
Новиков прокомментировал отсутствие Комличенко в стартовом составе «Динамо» на матч со «Спартаком»
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«Динамо» — «Спартак» для нас — большой матч, в котором очень хочется выиграть. Видел по глазам ребят, что они готовы и рвутся в бой. Отсутствие Комличенко в составе? Оно связано с сильными и слабыми сторонами футболистов «Спартака», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Комличенко перешёл в состав «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав».

Ранее Яровинский объяснил, почему «Рубин» не подписал контракт с Комличенко.

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