СМИ: Итальянские власти рассматривают вариант переноса матча «Ювентус» — «Интер»

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Матч 26-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер» может быть перенесён на другую дату в связи с распространением коронавируса на севере Италии.
СМИ: Итальянские власти рассматривают вариант переноса матча «Ювентус» — «Интер»
  • Reuters

Об этом сообщает Football Italia. Из-за вспышки коронавируса матч было решено проводить без зрителей, однако власти Италии обеспокоены, что проведение важного поединка без болельщиков негативно скажется на имидже Серии А. Также опасения вызывают серьёзные финансовые потери, которые клубы понесут, играя без зрителей. 

По информации источника, 29 февраля состоится экстренное совещание Серии А, на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

Ранее сообщалось, что четыре случая заболевания коронавирусом зафиксированы в «Пьянезе» из низшей лиги Италии.

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