Эксперт оценил шансы россиянина Анкалаева победить Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169

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Эксперт по смешанным единоборствам Сергей Ващенко считает, что бой россиянина Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы станет одним из лучших поединков турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169, который пройдёт в американском Норфолке.
Эксперт оценил шансы россиянина Анкалаева победить Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169
  • Reuters

«Скорее всего, этот бой будет одним из лучших на турнире. Оба спортсмена не боятся идти в обмен ударами. Видимо, мы увидим досрочную победу. Думаю, у Анкалаева намного больше шансов на успех. Если он поймёт, что уступает сопернику в стойке, то без проблем сумеет перевести поединок в партер, где у него будет преимущество», — цитирует эксперта «Рейтинг букмекеров».

Турнир состоится в ночь с 29 февраля на 1 марта.

Ранее сообщалось, что эксперты предрекают «Реалу» победу над «Барселоной» в 26-м туре Примеры.

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