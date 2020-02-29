Эксперт оценил шансы россиянина Анкалаева победить Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169

Эксперт по смешанным единоборствам Сергей Ващенко считает, что бой россиянина Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы станет одним из лучших поединков турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169, который пройдёт в американском Норфолке.

«Скорее всего, этот бой будет одним из лучших на турнире. Оба спортсмена не боятся идти в обмен ударами. Видимо, мы увидим досрочную победу. Думаю, у Анкалаева намного больше шансов на успех. Если он поймёт, что уступает сопернику в стойке, то без проблем сумеет перевести поединок в партер, где у него будет преимущество», — цитирует эксперта «Рейтинг букмекеров».

Турнир состоится в ночь с 29 февраля на 1 марта.

Ранее сообщалось, что эксперты предрекают «Реалу» победу над «Барселоной» в 26-м туре Примеры.