В УЕФА не рассматривают перенос Евро-2020 из-за коронавируса

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) не планирует менять сроки проведения чемпионата Европы-2020 из-за вспышки коронавируса,

«Евро-2020 начнётся 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными инстанциями по вопросу коронавируса и его распространения. Сейчас нет необходимости что-либо менять в запланированном расписании турнира. Данный вопрос будет находиться под постоянным контролем», — информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 странах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что сезон АПЛ может быть прерван и признан недействительным из-за вспышки коронавируса.