Аршавин считает, что в аренде Кокорина в «Сочи» нет спортивной составляющей

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Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин пожелал Александру Кокорину вернуться в состав сине-бело-голубых по окончании аренды в ФК «Сочи».
Аршавин считает, что в аренде Кокорина в «Сочи» нет спортивной составляющей
  • РИА Новости

«Думаю, что ничего спортивного в решении отправить Кокорина в аренду в «Сочи» нет. Но если пришлось Александру отправиться в Сочи, то нужно сконцентрироваться на этом, чаще забивать и хорошо себя проявлять. Желаю, чтобы он вернулся в «Зенит» и продолжил карьеру здесь», — заявил Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Кокорин перешёл в аренду в «Сочи» до конца текущего сезона. Сам футболист долгое время был против перехода, однако после длительных переговоров всё же примкнул к коллективу с юга России.

Ранее Федотов заявил, что, скорее всего, Рами не будет готов к матчу с «Арсеналом».

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