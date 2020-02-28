Аршавин считает, что в аренде Кокорина в «Сочи» нет спортивной составляющей

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин пожелал Александру Кокорину вернуться в состав сине-бело-голубых по окончании аренды в ФК «Сочи».

«Думаю, что ничего спортивного в решении отправить Кокорина в аренду в «Сочи» нет. Но если пришлось Александру отправиться в Сочи, то нужно сконцентрироваться на этом, чаще забивать и хорошо себя проявлять. Желаю, чтобы он вернулся в «Зенит» и продолжил карьеру здесь», — заявил Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Кокорин перешёл в аренду в «Сочи» до конца текущего сезона. Сам футболист долгое время был против перехода, однако после длительных переговоров всё же примкнул к коллективу с юга России.

Ранее Федотов заявил, что, скорее всего, Рами не будет готов к матчу с «Арсеналом».