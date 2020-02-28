Федотов: скорее всего, Рами не будет готов к матчу с «Арсеналом»
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- РИА Новости
«Александр Кокорин находится в прекрасной форме. У Адиля есть проблема с коленом: перенапряжение после матчей в Турции. Сейчас мы решаем эту проблему. К игре с «Арсеналом» он, скорее всего, не будет готов», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Матч 20-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Арсенал» состоится 1 марта на стадионе «Фишт». Встреча начнётся в 19:00 мск.
Ранее новичок ФК «Сочи» Рами признался, что не видел ни одного матча РПЛ.