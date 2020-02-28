Новый глава ВФЛА рассказал о своих первоочередных задачах
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- РИА Новости
«Задачи — восстановить аккредитацию ВФЛА, провести ребрендинг и выстроить жёсткую систему контроля за отклонениями от антидопинговых правил. Затем перейти к другой программе, которая подразумевает развитие лёгкой атлетики. Я был последним из тех, кто выдвигал свою кандидатуру. Ни к Минспорту, ни к ОКР, ни к администрации президента я не имею отношения. Я являюсь членом совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации. Исторически сложилось так, что все проекты, над которыми я работал, имели целью объединение. Сюда я прихожу как антикризисный менеджер», — приводит слова Юрченко РИА Новости.
Выборы президента ВФЛА состоялись 28 февраля. Евгений Юрченко был единственным кандидатом на освободившуюся должность. Предыдущий президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин вместе с президиумом федерации ушли в отставку в связи с делом легкоатлета Лысенко.
Ранее Ласицкене прокомментировала избрание Юрченко на пост президента ВФЛА