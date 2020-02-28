Боец MMA Томсон уверен, что Фергюсону не удастся удивить Нурмагомедова
- АГН «Москва»
«Фергюсон не сможет продемонстрировать ничего такого, что станет определяющим фактором в схватке с Хабибом», — сказал спортсмен на YouTube-канале Weighing In.
При этом он отметил, что Фергюсон очень силён физически и его захват очень сложно сорвать, в отличие от многих других бойцов.
«Однако не стоит полагать, что Хабиб увидит нечто новое с точки зрения болевых и удушающих приёмов. Такого не будет. Он работает с мастерами джиу-джитсу мирового класса. Тони не сможет удивить его никакими болевыми и удушающими», — добавил Томсон.
Поединок пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.
Ранее сообщалось, что пресс-конференция Нурмагомедова и Фергюсона состоится 6 марта.