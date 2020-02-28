Боец MMA Томсон уверен, что Фергюсону не удастся удивить Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Джош Томсон, который тренируется вместе с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, поделился мнением о предстоящем поединке россиянина с Тони Фергюсоном.

«Фергюсон не сможет продемонстрировать ничего такого, что станет определяющим фактором в схватке с Хабибом», — сказал спортсмен на YouTube-канале Weighing In.

При этом он отметил, что Фергюсон очень силён физически и его захват очень сложно сорвать, в отличие от многих других бойцов.

«Однако не стоит полагать, что Хабиб увидит нечто новое с точки зрения болевых и удушающих приёмов. Такого не будет. Он работает с мастерами джиу-джитсу мирового класса. Тони не сможет удивить его никакими болевыми и удушающими», — добавил Томсон.

Поединок пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция Нурмагомедова и Фергюсона состоится 6 марта.