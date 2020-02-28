Гол Гусева не спас «Нью-Джерси» от первого поражения за четыре матча в НХЛ

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«Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Гусева не спас «Нью-Джерси» от первого поражения за четыре матча в НХЛ
  • Reuters
  • © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

Встеча прошла в Сан-Хосе и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. 

Сначала в составе «Дэвилз» отличились Трэвис Зейджак и россиянин Никита Гусев. Во втором периоде «Шаркс» восстановил равенство с помощью голов Марио Ферраро и Маркуса Сёренсена, а в овертайме бросок Логана Кутюра принёс «Сан-Хосе» победу.

Для «акул» это первая победа за шесть игр. У «Нью-Джерси» же прервалась трёхматчевая победная серия.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, несмотря на 24 сейва Сергея Бобровского.

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