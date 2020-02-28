«Флорида» потерпела поражение от «Торонто» в НХЛ, Бобровский сделал 24 сейва

«Флорида Пантерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу гостей — 5:3.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Зак Хайман, Каспери Капанен, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Джастин Холл. У хозяев шайбы забросили Марк Писик, Майк Хоффман и Ноэль Аччари.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 броска по своим воротам. Его партнёр по команде и соотечественник — нападающий Евгений Дадонов — не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным и Ильёй Ковальчуком проиграл «Виннипег Джетс» в НХЛ.