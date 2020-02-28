«Флорида» потерпела поражение от «Торонто» в НХЛ, Бобровский сделал 24 сейва
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Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу гостей — 5:3.
В составе «Мэйпл Лифс» отличились Зак Хайман, Каспери Капанен, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Джастин Холл. У хозяев шайбы забросили Марк Писик, Майк Хоффман и Ноэль Аччари.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 броска по своим воротам. Его партнёр по команде и соотечественник — нападающий Евгений Дадонов — не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным и Ильёй Ковальчуком проиграл «Виннипег Джетс» в НХЛ.