«Флорида» потерпела поражение от «Торонто» в НХЛ, Бобровский сделал 24 сейва

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«Флорида Пантерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» потерпела поражение от «Торонто» в НХЛ, Бобровский сделал 24 сейва
  • Reuters
  • © Sam Navarro-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу гостей — 5:3.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Зак Хайман, Каспери Капанен, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Джастин Холл. У хозяев шайбы забросили Марк Писик, Майк Хоффман и Ноэль Аччари.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 броска по своим воротам. Его партнёр по команде и соотечественник — нападающий Евгений Дадонов — не отметился результативными действиями. 

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным и Ильёй Ковальчуком проиграл «Виннипег Джетс» в НХЛ.

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