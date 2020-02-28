«Вашингтон» с Овечкиным и Ковальчуком проиграл «Виннипегу» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» с Овечкиным и Ковальчуком проиграл «Виннипегу» в НХЛ
  • Reuters
  • © Terrence Lee-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе «Джетс» отличились Кайл Коннор, Марк Шайфли и россиянин Дмитрий Куликов.

Российские форварды гостей Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями, и каждый из них завершил игру с показателем полезности «-1».

«Виннипег» прервал серию поражений, которая насчитывала три матча. 

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ, несмотря на два очка Никиты Кучерова.

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