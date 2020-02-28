«Тампа» уступила «Чикаго» в НХЛ, несмотря на два очка Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась в пользу гостей — 5:2.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Брейден Пойнт и россиянин Никита Кучеров, который также отметился результативной передачей. У «Блэкхоукс» хет-трик оформил Доминик Кубалик, и по разу отличились Брэндон Саад и Слэйтер Куккук.

Для «Тампы» это поражение стало четвёртым подряд.

Ранее две передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Монреаль Канадиенс» в НХЛ.