Фигурист Ветлугин победил на первенстве Москвы, у пар золото досталось Беловой и Чигиреву

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Фигурист Максим Ветлугин выиграл первенство Москвы среди юношей старшего возраста.

Его результат по сумме короткой и произвольной программ составил 228,43. Второе место занял Марк Лукин (217,79), третье — Всеволод Князев (216,13).

В парном катании золото завоевал дуэт в составе Екатерины Беловой и Дмитрия Чигирева (153,56). Серебро отошло Милане Трубачевой / Владиславу Смирнову (133,94). Бронзу взяли Екатерина Юрьева / Никита Финохин (129,57).

Ранее сообщалось, что бывший российский фигурист рассказал, как зарабатывал на жизнь игрой в покер.

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