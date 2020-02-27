ЦСКА в пятый раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Московский ЦСКА в пятый раз стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заключительном матче регулярного сезона ЦСКА разгромил «Сочи» со счётом 6:0, а в параллельном матче казанский «Ак Барс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» — 0:3. Такие результаты гарантировали армейцам первое место. ЦСКА набрал 94 очка против 93 у «Ак Барса».

Для ЦСКА это уже пятый выигранный Кубок континента, что является рекордом лиги.

Ранее сообщалось, что клуб «Торпедо» стал последним участником розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2019/20.