«Торпедо» стало последним участником розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2019/20

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Нижегородское «Торпедо» завоевало последнюю путёвку в плей-офф КХЛ.
«Торпедо» стало последним участником розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2019/20
  • © ХК «Торпедо»

Подопечные Дэвида Немировски обеспечили себе как минимум восьмую строчку в итоговой таблице Западной конференции после домашней победы над финским «Йокеритом» (3:1). У хозяев отличились Джордан Шрёдер, Тай Ратти и Кирилл Ураков, в составе гостей шайбу престижа забросил Никлас Йенсен.

Сыграв все 62 матча «гладкого» сезона, нижегородцы набрали 64 очка и занимают пока седьмое место. Их ещё может обойти подмосковный «Витязь», который имеет на один зачётный балл меньше и две игры в запасе. ХК «Сочи» (61 матч, 59 очков) до зоны плей-офф уже не дотянется.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал волевую победу над «Витязем» в матче КХЛ.

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