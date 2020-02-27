ФИФА представила предложения по реформе системы трансферов

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Международная федерация футбола (ФИФА) представила проект реформирования системы трансферов.
ФИФА представила предложения по реформе системы трансферов
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ФИФА, предлагается принять новые правила, ограничивающие количество арендных соглашений с футболистами в возрасте 22 лет и старше, а также ограничить число арендных соглашений с игрокам до восьми, а впоследствии — до шести. При этом два клуба смогут арендовать друг у друга максимум трёх игроков. Такие же изменения планируют ввести внутри стран в течение трёх лет.

Отмечается, что среди прочих вопросов было одобрено введение запрета на проведение официальных внутренних матчей на территории других стран.

Также планируется создание фонда для выплаты компенсаций за обучение, который будет финансироваться за счёт дополнительного сбора в размере 1% от суммы трансфера и позволит гарантировать, что академии и школы будут получать выплаты за обучение футболистов.

Данные нововведения теперь предстоит утвердить на совете ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА потребовала от Испании запретить переходы игроков вне трансферного окна.

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