Касперович: пока Логинов не собирается завершать карьеру

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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал слова своего подопечного о возможном завершении карьеры.
Касперович: пока Логинов не собирается завершать карьеру
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Это эмоции. Нужно дело c IBU закрыть, потому что как соревноваться в таких условиях, если всё так же будет продолжаться? Какой человек сможет состязаться под давлением со стороны IBU? Даже металл ломается, а человек тем более… Сколько можно под прессом, постоянным давлением находиться? Пока Саша не собирается завершать карьеру. Он будет выступать и в Нове-Место, и в Контиолахти. Всё будет зависеть от того, как у нас пойдут дела с IBU», — приводит слова Касперовича РИА Новости.

Во время чемпионата мира в номерах Логинова и Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

После этого Логинов заявил, что задумался о возможном завершении карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.

Ранее сообщалось, что Логинов и Касперович подадут иск к сотруднице IBU из-за обысков.

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