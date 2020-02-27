Касперович: пока Логинов не собирается завершать карьеру

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал слова своего подопечного о возможном завершении карьеры.

«Это эмоции. Нужно дело c IBU закрыть, потому что как соревноваться в таких условиях, если всё так же будет продолжаться? Какой человек сможет состязаться под давлением со стороны IBU? Даже металл ломается, а человек тем более… Сколько можно под прессом, постоянным давлением находиться? Пока Саша не собирается завершать карьеру. Он будет выступать и в Нове-Место, и в Контиолахти. Всё будет зависеть от того, как у нас пойдут дела с IBU», — приводит слова Касперовича РИА Новости.

Во время чемпионата мира в номерах Логинова и Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

После этого Логинов заявил, что задумался о возможном завершении карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.

Ранее сообщалось, что Логинов и Касперович подадут иск к сотруднице IBU из-за обысков.