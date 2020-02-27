Евролига не будет отменять матч «Жальгирис» — «Милан» из-за коронавируса

Короткая ссылка
Генеральный директор литовского баскетбольного клуба «Жальгирис» Паулюс Мотеюнас сообщил, что руководство Евролиги не планирует отменять матч регулярного чемпионата с итальянским «Миланом» из-за распространения коронавируса.
Евролига не будет отменять матч «Жальгирис» — «Милан» из-за коронавируса
  • РИА Новости

По словам Мотеюнаса, которые передаёт ТАСС, «Жальгирис» обратился в Евролигу и получил ответ, что игра, запланированная на 28 февраля в Каунасе, пройдёт согласно плану и что её перенос невозможен.

Он отметил, что вариант проведения игры без зрителей также был отклонён, но подчеркнул, что болельщики, опасающиеся за своё здоровье, могут обратиться в клуб и вернуть билеты.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Италии по баскетболу будут отменены из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить