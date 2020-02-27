Евролига не будет отменять матч «Жальгирис» — «Милан» из-за коронавируса

Генеральный директор литовского баскетбольного клуба «Жальгирис» Паулюс Мотеюнас сообщил, что руководство Евролиги не планирует отменять матч регулярного чемпионата с итальянским «Миланом» из-за распространения коронавируса.

По словам Мотеюнаса, которые передаёт ТАСС, «Жальгирис» обратился в Евролигу и получил ответ, что игра, запланированная на 28 февраля в Каунасе, пройдёт согласно плану и что её перенос невозможен.

Он отметил, что вариант проведения игры без зрителей также был отклонён, но подчеркнул, что болельщики, опасающиеся за своё здоровье, могут обратиться в клуб и вернуть билеты.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Италии по баскетболу будут отменены из-за коронавируса.