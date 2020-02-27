Источник: экс-футболист Дель Пьеро не получил российскую визу из-за коронавируса в Италии
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Как сообщает Metaratings.ru, из-за коронавируса Дель Пьеро не смог посетить генеральные консульства Российской Федерации на севере Италии — в Милане и Генуе.
По этой причине, по информации источника, Дель Пьеро и его окружение решили отправиться из Лос-Анджелеса в Ереван, чтобы получить российскую визу в Армении. Процедура получения визы прошла успешно, и итальянец отправился в Москву, где посетит несколько мероприятий.
Ранее сообщалось, что велогонка «Джиро Д'Италия» под угрозой срыва из-за коронавируса.