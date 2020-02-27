Источник: экс-футболист Дель Пьеро не получил российскую визу из-за коронавируса в Италии

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Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро не смог получить российскую визу в своей стране из-за эпидемии коронавируса.
Источник: экс-футболист Дель Пьеро не получил российскую визу из-за коронавируса в Италии
  • © Alexander Scheuber/GES-Sportfoto
  • globallookpress.com

Как сообщает Metaratings.ru, из-за коронавируса Дель Пьеро не смог посетить генеральные консульства Российской Федерации на севере Италии — в Милане и Генуе.

По этой причине, по информации источника, Дель Пьеро и его окружение решили отправиться из Лос-Анджелеса в Ереван, чтобы получить российскую визу в Армении. Процедура получения визы прошла успешно, и итальянец отправился в Москву, где посетит несколько мероприятий.

Ранее сообщалось, что велогонка «Джиро Д'Италия» под угрозой срыва из-за коронавируса.

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