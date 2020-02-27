Источник: экс-футболист Дель Пьеро не получил российскую визу из-за коронавируса в Италии

Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро не смог получить российскую визу в своей стране из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает Metaratings.ru, из-за коронавируса Дель Пьеро не смог посетить генеральные консульства Российской Федерации на севере Италии — в Милане и Генуе.

По этой причине, по информации источника, Дель Пьеро и его окружение решили отправиться из Лос-Анджелеса в Ереван, чтобы получить российскую визу в Армении. Процедура получения визы прошла успешно, и итальянец отправился в Москву, где посетит несколько мероприятий.

Ранее сообщалось, что велогонка «Джиро Д'Италия» под угрозой срыва из-за коронавируса.