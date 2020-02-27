Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Акапулько

Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Акапулько.

Встреча продолжалась 1 час и 26 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с Лейлой Фернандес из Канады, которая одолела японку Нао Хибино.

Ранее Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае.