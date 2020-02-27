Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Акапулько
Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Акапулько.
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час и 26 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с Лейлой Фернандес из Канады, которая одолела японку Нао Хибино.
Ранее Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае.
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