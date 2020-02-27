Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Акапулько

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Акапулько.
Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Акапулько
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час и 26 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с Лейлой Фернандес из Канады, которая одолела японку Нао Хибино.

Ранее Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить