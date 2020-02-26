Генменеджер «Сент-Луиса» заявил, что Тарасенко отправится на следующий выезд с командой

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Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг заявил, что российский хоккеист Владимир Тарасенко, восстанавливающийся после операции, поедет на следующий выездной тур команды.
Генменеджер «Сент-Луиса» заявил, что Тарасенко отправится на следующий выезд с командой
  • Reuters

«Тарасенко регулярно катается вместе с командой. Я думаю, он поедет с нами на следующий выезд, но играть не будет. Ему просто нужно побыть с командой. Когда вернёмся, я встречусь с Владимиром и доктором, и мы сможем определить точную дату его возвращения. Мы не хотим просто выпускать Тарасенко на лёд в надежде, что он там выживет», — приводит слова Армстронга The Athletic.

Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом Кингз» и впоследствии перенёс операцию. В текущем сезоне Тарасенко набрал 10 (3+7) очков в 10 матчах.

Ранее сообщалось, что Тарасенко возобновил тренировки на льду.

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