Генменеджер «Сент-Луиса» заявил, что Тарасенко отправится на следующий выезд с командой

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг заявил, что российский хоккеист Владимир Тарасенко, восстанавливающийся после операции, поедет на следующий выездной тур команды.

«Тарасенко регулярно катается вместе с командой. Я думаю, он поедет с нами на следующий выезд, но играть не будет. Ему просто нужно побыть с командой. Когда вернёмся, я встречусь с Владимиром и доктором, и мы сможем определить точную дату его возвращения. Мы не хотим просто выпускать Тарасенко на лёд в надежде, что он там выживет», — приводит слова Армстронга The Athletic.

Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом Кингз» и впоследствии перенёс операцию. В текущем сезоне Тарасенко набрал 10 (3+7) очков в 10 матчах.

Ранее сообщалось, что Тарасенко возобновил тренировки на льду.