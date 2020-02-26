Халили стал седьмым в суперспринте на ЧЕ по биатлону

Россиянин Карим Халили занял седьмое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.

РИА Новости

Российский биатлонист преодолел дистанцию за 14 минут 42,5 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Победу одержал белорус Сергей Бочарников. Вторым стал чех Адам Вацлавик. Тройку призёров замкнул украинец Дмитрий Пидручный. Россиянин Кирилл Стрельцов занял 12-е место, Эдуард Латыпов — 13-е, Дмитрий Иванов — 26-е, а Василий Томшин — 29-е. Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад не попал в состав сборной Франции на ЧЕ по биатлону.