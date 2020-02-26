Халили стал седьмым в суперспринте на ЧЕ по биатлону

Короткая ссылка
Россиянин Карим Халили занял седьмое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Халили стал седьмым в суперспринте на ЧЕ по биатлону
  • РИА Новости

Российский биатлонист преодолел дистанцию за 14 минут 42,5 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Победу одержал белорус Сергей Бочарников. Вторым стал чех Адам Вацлавик. Тройку призёров замкнул украинец Дмитрий Пидручный.

Россиянин Кирилл Стрельцов занял 12-е место, Эдуард Латыпов — 13-е, Дмитрий Иванов — 26-е, а Василий Томшин — 29-е.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад не попал в состав сборной Франции на ЧЕ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить