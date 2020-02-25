Фуркад не попал в состав сборной Франции на ЧЕ по биатлону

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Тренерский штаб национальной команды Франции объявил состав сборной на чемпионат Европы по биатлону 2020 года, который пройдёт в белорусских Раубичах.
Фуркад не попал в состав сборной Франции на ЧЕ по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает L'Equipe.

В состав мужской сборной Франции на первенство континента вошли Эмильен Клод, Мартен Перрийя-Боттоне и Себастьен Маон.

В то же время в составе женской национальной команды выступят Каролин Коломбо, Клоэ Шевалье, Камиль Бене и Жилонн Гигонна. 

При этом в состав команды не вошли лидеры общего зачёта Кубка мира Мартен Фуркад и Кентен Фийон Майе.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав сборной на чемпионат Европы 2020 года.

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