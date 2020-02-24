СБР утвердил состав сборной России по биатлону на ЧЕ в Раубичах

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону в белорусских Раубичах.

Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР), в мужских дисциплинах выступят Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов.

У женской команды следующий состав: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова.

Чемпионат Европы пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта.

Ранее сообщалось, что иностранные комментаторы в прямом эфире утверждали, что Александр Логинов выступает под допингом на ЧМ.