СБР утвердил состав сборной России по биатлону на ЧЕ в Раубичах

Короткая ссылка
Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
СБР утвердил состав сборной России по биатлону на ЧЕ в Раубичах
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР), в мужских дисциплинах выступят Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов.

У женской команды следующий состав: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова.

Чемпионат Европы пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта.

Ранее сообщалось, что иностранные комментаторы в прямом эфире утверждали, что Александр Логинов выступает под допингом на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить