Шарапова: теннис показал мне мир и из чего я сделана

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала о своём решении завершить профессиональную карьеру.

«Теннис показал мне мир и показал мне, из чего я сделана. Это о том, как я испытывала себя и как измеряла свой прогресс. И чтобы я ни выбрала на своём следующем этапе, какую вершину я ни стремилась бы покорить, я всё равно буду идти вперёд. Я буду идти вверх и буду продолжать расти. Теннис, я говорю «до свидания», — написала Шарапова в своём Instagram.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть лишь один турнир.

Ранее сообщалось, что Шарапова завершила карьеру.