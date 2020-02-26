СКР выразил желание провести перенесённый ЧМ по шорт-треку в России

Союз конькобежцев России (СКР) выразил желание провести в России отменённый в Южной Корее из-за вспышки коронавируса чемпионат мира по шорт-треку.

По словам исполнительного директора СКР Варвары Барышевой, которые передаёт ТАСС, пока данная инициатива является всего лишь желанием СКР, поскольку Международный союз конькобежцев пока не определился, будут ли соревнования в Южной Корее перенесены или полностью отменены.

«Но мы готовы проработать этот вопрос с Министерством спорта и ISU», — добавила Барышева.

Ранее сообщалось, что ЧМ по шорт-треку не состоится в Сеуле из-за коронавируса.