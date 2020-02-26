Кремлёв предложил перенести Олимпиаду-2020 в Россию из-за коронавируса

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв после заявления Международного олимпийского комитета о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за коронавируса отметил, что Россия сможет принять соревнования.
Кремлёв предложил перенести Олимпиаду-2020 в Россию из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Единственная страна, которая может быстро организовать и у которой есть все условия, — это, конечно, Россия. Никто не сможет так быстро организовать и подготовить. Я бы порекомендовал, чтобы это прошло в России», — приводит слова Кремлёва радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что, по его информации, японцам уже запретили выезжать на мероприятия в другие страны, а сама Япония полностью изолирована. 

«Учитывая всю эту неготовность стран, я бы предложил. Россия — единственная страна в мире, которая может принять Олимпиаду. Созданы все условия», — добавил Кремлёв.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что ЧМ по шорт-треку не состоится в Сеуле из-за коронавируса.

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