Кремлёв предложил перенести Олимпиаду-2020 в Россию из-за коронавируса
- РИА Новости
«Единственная страна, которая может быстро организовать и у которой есть все условия, — это, конечно, Россия. Никто не сможет так быстро организовать и подготовить. Я бы порекомендовал, чтобы это прошло в России», — приводит слова Кремлёва радиостанция «Говорит Москва».
Он отметил, что, по его информации, японцам уже запретили выезжать на мероприятия в другие страны, а сама Япония полностью изолирована.
«Учитывая всю эту неготовность стран, я бы предложил. Россия — единственная страна в мире, которая может принять Олимпиаду. Созданы все условия», — добавил Кремлёв.
XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
Ранее сообщалось, что ЧМ по шорт-треку не состоится в Сеуле из-за коронавируса.