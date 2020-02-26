Дочь Али считает, что её отец стал примером для Макгрегора в плане треш-тока

Дочь легендарного боксёра Мухаммеда Али Рашида выразила мнение, что её отец стал основоположником треш-тока в единоборствах.

«Да, конечно. Отец первым стал использовать треш-ток в спорте. И, по-моему, у него отлично получалось. Это одна из тех вещей, которыми он прославился. Люди тогда подобного ещё не видели. Думаю, Мухаммед стал примером как для Конора, так и для многих других бойцов. У него это получалось лучше, чем у кого бы то ни было», — заявила дочь Али в интервью RT.

Ранее она рассказала, что недолго раздумывала над предложением главы Чечни Рамзана Кадырова посетить город Грозный.