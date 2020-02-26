Дочь Али: Россия — одно из мест, где хотелось бы побывать

Дочь легендарного боксёра Мухаммеда Али Рашида рассказала, что недолго раздумывала над предложением главы Чечни Рамзана Кадырова посетить город Грозный.

«Разумеется! Во-первых, хотелось бы поблагодарить Кадырова за его чудесное приглашение. Мы были глубоко тронуты и польщены, с нетерпением ждём возможности воспользоваться им. Мы никогда ещё не бывали в России, но это одно из мест, где мне хотелось бы побывать в течение моей жизни. Слышала, что там очень красиво», — сказала Али в интервью RT.

Ранее она призналась, что была немного удивлена тем фактом, что в Грозном назвали проспект в честь её отца Мухаммеда Али.