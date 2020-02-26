Дочь Али была удивлена тем, что в Грозном назвали проспект в честь её отца

Дочь Мухаммеда Али Рашида рассказала, удивила ли её новость о том, что проспект в Грозном назвали в честь её отца.

«И да, и нет. Понимаю, что Мухаммед Али — фигура мирового масштаба. Он смог дотянуться до миллионов людей разных рас, национальностей и культур. У него хорошо получалось устанавливать контакт с ними, оказывать на них влияние, вдохновлять их становиться как можно лучше. Поэтому произошедшее меня удивило, но не так уж сильно», — заявила Али в интервью RT.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о своём отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове.