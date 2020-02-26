Панарин отметился очередным достижением в составе «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал седьмым игроком клуба в истории, который провёл за один сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) две десятиматчевые результативные серии.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу, второй раз достигнув отметки десять результативных игр за сезон.

Подобного результата в составе «Рейнджерс» добивались Род Жильбер, Майк Роджерс, Марк Мессье, Брайан Лич, Уэйн Гретцки и Яромир Ягр.

Ранее сообщалось, что Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке.