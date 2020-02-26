Панарин отметился очередным достижением в составе «Рейнджерс»
- Reuters
- © Brad Penner-USA TODAY Sports
В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу, второй раз достигнув отметки десять результативных игр за сезон.
Подобного результата в составе «Рейнджерс» добивались Род Жильбер, Майк Роджерс, Марк Мессье, Брайан Лич, Уэйн Гретцки и Яромир Ягр.
Ранее сообщалось, что Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке.