Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
  • © Bruce Bennett/Getty Images/AFP

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) россиянин забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Таким образом, форвард набрал 85 очков в 61 матче и вышел на третье место по данному показателю в сезоне. Панарин обогнал Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз». 

Лидирует в гонке бомбардиров Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» с 98 очками, а на втором месте располагается Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (88).

Ранее сообщалось, что Панарин установил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ.

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