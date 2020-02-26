Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) россиянин забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Таким образом, форвард набрал 85 очков в 61 матче и вышел на третье место по данному показателю в сезоне. Панарин обогнал Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз».

Лидирует в гонке бомбардиров Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» с 98 очками, а на втором месте располагается Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (88).

Ранее сообщалось, что Панарин установил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ.