Гол Гризманна принёс «Барселоне» ничью в гостевой игре с «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ

Короткая ссылка
Итальянский «Наполи» и испанская «Барселона» сыграли вничью в Неаполе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу (1:1).

На 30-й минуте счёт открыл бельгийский форвард «Наполи» Дрис Мертенс. Этот гол стал для него 121-м за неаполитанский клуб. По данному показателю Мартенс сравнялся с легендой «Наполи» словаком Мареком Гамшиком, который сейчас выступает в Китае. Следующий гол бельгийца будет рекордным для неаполитанцев.

На 57-й минуте «Барселона» восстановила паритет усилиями Антуана Гризманна. В концовке с поля был удалён за вторую жёлтую карточку полузащитник гостей Артуро Видаль.

Ранее сообщалось, что дубль Гнабри с передач Левандовски позволил «Баварии» разгромить «Челси» в плей-офф ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить