Гол Гризманна принёс «Барселоне» ничью в гостевой игре с «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ

Итальянский «Наполи» и испанская «Барселона» сыграли вничью в Неаполе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу (1:1).

На 30-й минуте счёт открыл бельгийский форвард «Наполи» Дрис Мертенс. Этот гол стал для него 121-м за неаполитанский клуб. По данному показателю Мартенс сравнялся с легендой «Наполи» словаком Мареком Гамшиком, который сейчас выступает в Китае. Следующий гол бельгийца будет рекордным для неаполитанцев.

На 57-й минуте «Барселона» восстановила паритет усилиями Антуана Гризманна. В концовке с поля был удалён за вторую жёлтую карточку полузащитник гостей Артуро Видаль.

Ранее сообщалось, что дубль Гнабри с передач Левандовски позволил «Баварии» разгромить «Челси» в плей-офф ЛЧ.