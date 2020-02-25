СКА забросил четыре шайбы в ворота ЦСКА в Москве в матче КХЛ
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Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Артём Зуб и Андрей Кузьменко, поразивший пустые ворота. Счёт при этом в начале второго периода открыли хозяева, когда отметился Кирилл Капризов.
Петербуржцы возглавляют таблицу Западной конференции, уже сыграв все положенные 62 матча и набрав 93 очка. У ЦСКА 61 проведённая встреча и 92 зачётных балла.
Ранее сообщалось, что Овечкин обнялся с Ковальчуком и высказался о его переходе в «Вашингтон».