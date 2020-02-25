Овечкин обнялся с Ковальчуком и высказался о его переходе в «Вашингтон»

Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал переход своего соотечественника Ильи Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз».

«Вы никогда не знаете, что случится потом, но иногда летом я говорил ему: «Было бы здорово, если бы ты однажды оказался в «Вашингтоне», — цитирует капитана «столичных» журналистка Саманта Пелл в своём Twitter.

Во вторник, 25 февраля, Ковальчук провёл свою первую тренировку в новой команде. Российские ветераны поприветствовали друг друга на льду и обнялись. Видео эпизода появилось в Twitter «Вашингтона».

Think these two are happy to be playing together? 🤗 pic.twitter.com/FzyUziS1CY — Washington Capitals (@Capitals) February 25, 2020

Ранее сообщалось, что Овечкин испытал гордость за своих друзей, когда забросил 700-ю шайбу в НХЛ.