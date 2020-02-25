Овечкин обнялся с Ковальчуком и высказался о его переходе в «Вашингтон»

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Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал переход своего соотечественника Ильи Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз».
Овечкин обнялся с Ковальчуком и высказался о его переходе в «Вашингтон»
  • Reuters

«Вы никогда не знаете, что случится потом, но иногда летом я говорил ему: «Было бы здорово, если бы ты однажды оказался в «Вашингтоне», — цитирует капитана «столичных» журналистка Саманта Пелл в своём Twitter.

Во вторник, 25 февраля, Ковальчук провёл свою первую тренировку в новой команде. Российские ветераны поприветствовали друг друга на льду и обнялись. Видео эпизода появилось в Twitter «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что Овечкин испытал гордость за своих друзей, когда забросил 700-ю шайбу в НХЛ.

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