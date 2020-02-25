Ковальчук признался, что с 13 лет мечтал сыграть в одном клубе с Овечкиным

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Хоккеист Илья Ковальчук после своей первой тренировки в составе «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопрос, как давно он и Александр Овечкин обсуждали перспективу сыграть в одном клубе.
Ковальчук признался, что с 13 лет мечтал сыграть в одном клубе с Овечкиным
  • Reuters

«С тех пор, как нам было по 13 лет», — ответил Ковальчук, слова которого привела в своём Twitter американская журналистка Саманта Пелл.

При этом соотечественники не являются ровесниками. Овечкину сейчас 34 года, а Ковальчуку — 36 лет.

Кроме того, новичок «столичных» прокомментировал предположение, что в новой команде он, вероятно, будет получать меньше игрового времени, чем до этого в «Монреаль Канадиенс».

«Посмотрим. Всё зависит от того, как я буду играть. Если хорошо, то смогу стать игроком первого звена», — добавил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что Овечкин испытал гордость за своих друзей, когда забросил 700-ю шайбу в НХЛ.

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