Ковальчук признался, что с 13 лет мечтал сыграть в одном клубе с Овечкиным
- Reuters
«С тех пор, как нам было по 13 лет», — ответил Ковальчук, слова которого привела в своём Twitter американская журналистка Саманта Пелл.
При этом соотечественники не являются ровесниками. Овечкину сейчас 34 года, а Ковальчуку — 36 лет.
Кроме того, новичок «столичных» прокомментировал предположение, что в новой команде он, вероятно, будет получать меньше игрового времени, чем до этого в «Монреаль Канадиенс».
«Посмотрим. Всё зависит от того, как я буду играть. Если хорошо, то смогу стать игроком первого звена», — добавил Ковальчук.
Ранее сообщалось, что Овечкин испытал гордость за своих друзей, когда забросил 700-ю шайбу в НХЛ.