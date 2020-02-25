Овечкин испытал гордость за своих друзей, когда забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих чувствах в тот момент, когда он забросил 700-ю шайбу в НХЛ.

Российский хоккеист отметил, что такой рубеж покорился лишь нескольким спортсменам в истории.

«Испытал гордость за мой клуб, за мою семью, за моих друзей. Что воспитали меня. Что дали шанс быть тем, кем я стал сейчас. Думаю, это заслуга не моя или кого-то ещё, это работа большой дружной команды», — сказал Овечкин официальному сайту НХЛ.

Ранее сообщалось, что Георгиев вернёт себе статус первого вратаря «Рейнджерс» в связи с ДТП с Шестёркиным.