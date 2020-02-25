Баскетболист Лиходей: в Польше не любят наших политиков, но не простых россиян
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«Это здесь нам говорят, что нас не любят в Польше. А там с этим нет никаких проблем. Там скорее не любят наших политиков, а с людьми всё хорошо. Очень комфортно всё в Польше — от мелочей житейских до баскетбола. Вообще фантастика. После Литвы и Италии я несколько месяцев провел в России, а потом поехали с семьёй в Польшу. По приезде было непривычно сразу столкнуться с доброжелательностью. Это нас даже обескуражило немного», — приводит слова спортсмена ТНВ.
Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Италии по баскетболу будут отменены из-за коронавируса.