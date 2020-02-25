В Тюмени прошли соревнования «Битва на Туре — 2020»

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Более 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях «Битва на Туре — 2020», которые прошли 22 февраля.
В Тюмени прошли соревнования «Битва на Туре — 2020»
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Как сообщает «Вслух.ру», в фестивале приняли участие представители Тюмени, Екатеринбурга, Тобольска, Уфы, Москвы, Красноярска, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Кирова и других городов.

Зрителями фестиваля стали более 10 тыс. человек. 

На набережной прошли джиббинг-контест и соревнования по ледолазанию, а на льду состоялись межрегиональные соревнования по трековым гонкам, дрифту и лыжным гонкам.

«Я рад, что проект активно развивается! Это праздник сильных и энергичных. Центральной площадкой фестиваля всегда был сноуборд, а в 2018 году этап Кубка России в Тюмени был признан одним из лучших этапов Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр», — отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Ранее сообщалось, что этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр перенесли с набережной реки Туры на Воронинские горки в связи с потеплением.

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