В Тюменской области перенесли место проведения этапа Кубка России по сноуборду

Этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр перенесли с набережной реки Туры на Воронинские горки в связи с потеплением.

Как сообщает vsluh.ru, недостаточная прочность льда привела к деформации конструкции, которая специально монтировалась для проведения соревнований.

«Несмотря на все проведённые замеры и аналитику, лёд продолжает деформироваться на протяжении двух недель монтажа конструкции. Поэтому мы приняли решение разбирать 200-тонную конструкцию для биг-эйра и переносить соревнования на Воронинские горки, а на набережной провести не менее популярную сноуборд дисциплину — джиббинг», — пояснил глава Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

Он добавил, что в этом году фестиваль стал самым сложным для организаторов за три года проведения.