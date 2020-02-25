«Нью-Джерси» подарит Овечкину сетку ворот на память о 700-й шайбе

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Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» сделает необычный подарок российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в честь достижения им отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Нью-Джерси» подарит Овечкину сетку ворот на память о 700-й шайбе
  • Reuters

Пресс-служба «Дэвилз» опубликовала видео, на котором запечатлено, как сотрудник клуба срезает сетку с ворот, чтобы впоследствии отправить её Овечкину в качестве подарка.

В «Кэпиталз» отреагировали на такой поступок соперников следующей записью: «Получил шайбу, получил клюшку, а теперь получит и сетку. Большое спасибо, «Дэвилз»!»

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекордсменом по данному показателю является Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что жена Овечкина сообщила о своей второй беременности.

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