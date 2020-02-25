«Нью-Джерси» подарит Овечкину сетку ворот на память о 700-й шайбе
- Reuters
Пресс-служба «Дэвилз» опубликовала видео, на котором запечатлено, как сотрудник клуба срезает сетку с ворот, чтобы впоследствии отправить её Овечкину в качестве подарка.
Some moments transcend an individual game.— New Jersey Devils (@NJDevils) February 24, 2020
Special delivery headed your way, @Capitals.#WeAreTheOnes | #NJDevilspic.twitter.com/LgjOBkMGRW
В «Кэпиталз» отреагировали на такой поступок соперников следующей записью: «Получил шайбу, получил клюшку, а теперь получит и сетку. Большое спасибо, «Дэвилз»!»
34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекордсменом по данному показателю является Гретцки, в активе которого 894 шайбы.
Ранее сообщалось, что жена Овечкина сообщила о своей второй беременности.