СМИ: Боксёра Пулева депортировали из США

Болгарский боксёр Курбат Пулев был депортирован из США.

По словам журналиста Майка Коппинджера, болгарского боксёра депортировали из-за просроченной визы.

Пулев является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF). В активе 38-летнего болгарина 28 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что стала известна дата чемпионского боя по боксу между Джошуа и Пулевым.