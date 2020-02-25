СМИ: Боксёра Пулева депортировали из США

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Болгарский боксёр Курбат Пулев был депортирован из США.
СМИ: Боксёра Пулева депортировали из США
  • © Mike Griffiths/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

По словам журналиста Майка Коппинджера, болгарского боксёра депортировали из-за просроченной визы.

Пулев является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF). В активе 38-летнего болгарина 28 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что стала известна дата чемпионского боя по боксу между Джошуа и Пулевым.

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