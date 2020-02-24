Хачанов: первый матч на турнире в Дубае получился непростым
- Reuters
«Во время матча были тяжёлые моменты. Дважды мне приходилось отыгрывать брейк. Здорово, что удалось выиграть первый сет. Это было очень важно. Стартовый матч на турнире оказался непростым. Первый раунд всегда трудный. Я рад, что смог одержать победу. В следующем матче постараюсь улучшить свою игру», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.
Во втором круге россиянин встретится с победителем матча между индийцем Праджнешем Гуннесвараном и австрийцем Деннисом Новаком.
Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Кукушкина и вышел во второй круг турнира ATP в Дубае.