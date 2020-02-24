Хачанов: первый матч на турнире в Дубае получился непростым

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным в матче первого круга турнира в Дубае.

«Во время матча были тяжёлые моменты. Дважды мне приходилось отыгрывать брейк. Здорово, что удалось выиграть первый сет. Это было очень важно. Стартовый матч на турнире оказался непростым. Первый раунд всегда трудный. Я рад, что смог одержать победу. В следующем матче постараюсь улучшить свою игру», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.

Во втором круге россиянин встретится с победителем матча между индийцем Праджнешем Гуннесвараном и австрийцем Деннисом Новаком.

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Кукушкина и вышел во второй круг турнира ATP в Дубае.